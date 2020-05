Еврокомиссия предлагает 7-летнюю программу в сфере здравоохранения на 9,4 млрд евро

Еврокомиссия предлагает семилетнюю программу в сфере здравоохранения, с акцентом на инновации и усиление устойчивости медицинской системы стран-членов.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение размещено на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссия предложила программу в сфере здравоохранения EU4Health на 2021-2027 годы, которая должна обеспечить восстановление после пандемии коронавируса. Бюджет программы составляет 9,4 миллиарда евро.

"Программа станет существенным вкладом для восстановления после пандемии COVID-19, делая населения стран ЕС здоровым, усиливая устойчивость систем здравоохранения и развивая инновации в здравоохранении. Она поможет ликвидировать проблемы, которые проявились во время эпидемии, и подготовит медицинские системы стран ЕС к возможным будущим угрозам", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

В программе будут акцентировать на лучшем противодействии трансграничным угрозам для здоровья, а также на том, чтобы сделать медицинскую помощь "доступной и посильной".

"Вместе с "пакетом обновления" и пересмотренным бюджетом ЕС на следующие 7 лет, мы закладываем стратегическое видение, которое поможет реагировать и на сегодняшнюю ситуацию, и на будущие вызовы. Новая программа EU4Health как часть этого пакета станет реальной сменой парадигмы в том, как ЕС действует в сфере здравоохранения, и будет четким сигналом, что здоровье наших граждан является приоритетом больше, чем когда-либо", - заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.

The new #EU4Health Programme will be a game changer



It's time for a paradigm shift in how the 🇪🇺 deals with our health & a to give a clear signal that this is a greater priority than ever before



Details: https://t.co/wUlFqA1jsR#NextGenerationEU pic.twitter.com/gxhyAZvU8v