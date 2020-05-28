ЄС на рік продовжив санкції проти сирійського режиму

Європейський союз продовжив обмежувальні заходи ротів сирійського режиму ще на один рік, до 1 червня 2021 року.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення опубліковано на сайті Ради ЄС.

Відповідно до стратегії ЄС щодо Сирії, ЄС вирішив зберегти свої обмежувальні заходи проти сирійського режиму і його прихильників, оскільки репресії проти цивільного населення триває.

Рада також виключила зі списку двох осіб і одну компанію, які припинили протиправну поведінку, а також двох померлих осіб.

Тепер цей список включає 273 людини, на яких накладено обмеження у вигляді заморожування активів і заборону на поїздки, і 70 суб'єктів, на які поширюється заморожування активів.

Санкції були введені в 2011 році у відповідь на насильницькі репресії сирійського режиму проти цивільного населення. Вони також націлені на компанії і ділових людей, які отримають перевагу від їх зв'язків з режимом і військовою економікою.

Обмежувальні заходи також включають в себе заборону на імпорт нафти, обмеження на певні інвестиції, заморожування активів сирійського центрального банку, що знаходяться в ЄС, і експортні обмеження на обладнання і технології, які можуть бути використані для внутрішніх репресій, а також на обладнання і технології для моніторингу або перехоплення інтернет або телефонного зв'язку.