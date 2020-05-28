ЕС на год продлил санкции против сирийского режима

Европейский союз продлил ограничительные меры против сирийского режима еще на один год, до 1 июня 2021 года.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС.

В соответствии со стратегией ЕС в отношении Сирии, ЕС решил сохранить свои ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников, поскольку репрессии против гражданского населения продолжается.

Совет также исключил из списка двух человек и одну компанию, которые прекратили противоправное поведение, а также двух умерших человек.

В настоящее время этот список включает 273 человека, на которых наложены ограничения в виде замораживания активов и запрета на поездки, и 70 субъектов, на которые распространяется замораживание активов.

Санкции были введены в 2011 году в ответ на насильственные репрессии сирийского режима против гражданского населения. Они также нацелены на компании и деловых людей, извлекающих выгоду из их связей с режимом и военной экономикой.

Ограничительные меры также включают в себя запрет на импорт нефти, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского центрального банка, находящихся в ЕС, и экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернет, или телефонной связи.