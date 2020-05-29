Конституційний суд Косова дозволив формування уряду без дострокових виборів

Конституційний суд Косова одноголосно постановив, що країна не буде проводити нових виборів після вотуму недовіри уряду Альбіна Курті, і відкрив шлях для формування нового уряду в парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання GazetaExpress.

Судді сімома голосами "за" і двома "проти" також прийняли рішення про терміни призначення прем'єр-міністра для формування нового уряду.

Президент Хашим Тачі доручив Авдуллі Хоті з Демократичної ліги Косова сформувати новий уряд, але партія "Ветевендосьє" запросила у Конституційного суду тлумачення конституційності указу президента.

Хоті пообіцяв, що повернеться до переговорів з Сербією для нормалізації відносин за посередництва Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Такі переговори були припинені в 2018 році, коли попередній уряд ввів 100-відсоткові тарифи на товари, вироблені в Сербії.

Всі політичні партії Косово, представлені в парламенті, крім "Ветевендосьє", просили сформувати новий уряд без організації нових виборів і обіцяли прийняти рішення Конституційного суду.

"Ветевендосьє" вимагає провести дострокові вибори, в той час як лідер партії і тимчасовий прем'єр-міністр Альбін Курті заявив, що його партія буде поважати рішення суду.