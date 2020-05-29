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Конституционный суд Косова позволил формирование правительства без досрочных выборов

Пятница, 29 мая 2020, 10:05

Конституционный суд Косова единогласно постановил, что страна не будет проводить новых выборов после вотума недоверия правительству Альбина Курти, и открыл путь для формирования нового правительства в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание GazetaExpress.

Судьи семью голосами "за" и двумя "против" также приняли решение о сроках назначения премьер-министра для формирования нового правительства.

Президент Хашим Тачи поручил Авдулле Хоти из Демократической лиги Косова сформировать новое правительство, но партия "Ветевендосье" запросила у Конституционного суда толкования конституционности указа президента.

Хоти пообещал, что вернется к переговорам с Сербией для нормализации отношений при посредничестве Европейского Союза и Соединенных Штатов. Такие переговоры были прекращены в 2018 году, когда предыдущее правительство ввело 100-процентные тарифы на товары, произведенные в Сербии.

Все политические партии Косова, представленные в парламенте, кроме "Ветевендосье", просили сформировать новое правительство без организации новых выборов и обещали принять решение Конституционного суда.

"Ветевендосье" требует провести досрочные выборы, в то время как лидер партии и временный премьер-министр Альбин Курти заявил, что его партия будет уважать решение суда.

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