Швеція з 15 червня відкриє університети і школи для старших класів

Швеція відкриє університети і школи для учнів старших класів з середини червня.

Про це заявив прем'єр-міністр Стефан Льовен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У Швеції школи для дітей молодшого віку відкриті протягом усієї епідемії коронавірусу, а університетам і старшим школам в середині березня рекомендували перейти на дистанційне навчання.

З 15 червня вони можуть повернутися до "більш нормальної" ситуації, ніж сьогодні, сказав Льовен.

Більшість учнів старших класів середньої школи скоро підуть на літні канікули, тому нова рекомендація в основному вплине на осінній семестр. Але це означає, що літні школи можуть відкрити двері для учнів.

За словами генерального директора Агентства громадської охорони здоров'я Йохана Карлсона, в країні спостерігається низький рівень поширення інфекції серед дітей та підлітків. Менше 600 осіб у віці до 20 років здали позитивний результат на вірус.

"На тлі цього ми більше не віримо, що можемо виправдати рекомендацію про дистанційну освіту в старших класах середньої школи", - сказав Карлсон.

Очікується, що університети та інші навчальні заклади будуть слідувати загальним шведським обмеженням і рекомендаціям щодо коронавірусу, наприклад, уникати непотрібних поїздок, не організовувати публічні збори більш ніж для 50 осіб і дотримуватися соціального дистанціювання.

"Це може означати, що вам необхідно буде продовжувати дистанційне навчання, якщо навчальний процес не може бути організований належним чином", - попередив Карлсон.

Міністри підкреслили, що ситуація з коронавірусом у Швеції залишається серйозною, і рішення, прийняте в п'ятницю, не повинно сприйматися як ознака того, що країна готова почати скасування обмежень і рекомендацій в цілому.