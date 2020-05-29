Швеция с 15 июня откроет университеты и школы для старших классов

Швеция откроет университеты и школы для учащихся старших классов с середины июня.

Об этом заявил премьер-министр Стефан Левен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В Швеции школы для детей младшего возраста открыты в течение всей эпидемии коронавируса, а университетам и старшим школам в середине марта рекомендовали перейти на дистанционное обучение.

С 15 июня они могут вернуться к "более нормальной" ситуации, чем сегодня, сказал Левен.

Большинство учащихся старших классов средней школы скоро уйдут на летние каникулы, поэтому новая рекомендация в основном повлияет на осенний семестр. Но это означает, что летние школы могут открыть двери для учеников.

По словам генерального директора Агентства общественного здравоохранения Йохана Карлсона, в стране наблюдается низкий уровень распространения инфекции среди детей и подростков. Меньше 600 человек в возрасте до 20 лет сдали положительный результат на вирус.

"На фоне этого мы больше не верим, что можем оправдать рекомендацию о дистанционном образовании в старших классах средней школы", - сказал Карлсон.

Ожидается, что университеты и другие учебные заведения будут следовать общим шведским ограничением и рекомендациям по коронавирусу, например, избегать ненужных поездок, не организовывать публичные собрания более чем для 50 человек и соблюдать социальное дистанцирование.

"Это может означать, что вам необходимо будет продолжать дистанционное обучение, если учебный процесс не может быть организован надлежащим образом", - предупредил Карлсон.

Министры подчеркнули, что ситуация с коронавирусом в Швеции остается серьезной, и решение, принятое в пятницу, не должно восприниматься как признак того, что страна готова начать отмену ограничений и рекомендаций в целом.