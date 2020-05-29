Українські винищувачі вперше супроводжували бомбардувальники США над Європою

Українські винищувачі разом з низкою інших країн взяли участь у стратегічному перельоті літаків Військово-повітряних сил США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє посольство США в Україні.

Два американських B-1b "Лансер" 29 травня здійснили довготривалий виліт з бази Еллсворт у Південній Дакоті, у рамках місії бомбардувальних сил спеціальних операцій. Вони пролетіли над усією Європою та Чорноморським регіоном, співпрацюючи з військово-повітряними силами низки країн.

Під час польоту, бомбардувальники сил спеціальних операцій вперше інтегрувалася з українськими Су-27 "Фланкерами" і МіГ-29 "Фулькрумами" та турецькими КС-135.

Політ також включав навчання з інтеграції та сумісності з польськими F-16 і МіГ-29 та румунськими F-16 і МіГ-21, що забезпечували супровід та нагляд бойового патрулювання в Чорноморському регіоні.

Крім того, В-1 інтегрувались з грецькими F-16 у патрульному польоті над Скоп’є, Північна Македонія.

"Місії бомбардувальних сил спеціальних операцій демонструють нашим союзникам по НАТО, включаючи нашого найновішого члена – Північну Македонію, що ці стратегічні місії підвищують готовність та надають практику, необхідні для реагування на будь-яку потенційну кризу чи виклик де-небудь на планеті", – зазначив генерал Тод Д. Волтерс, командувач Європейського командування США. "Інтеграція та сумісність з нашими союзниками по НАТО під час цих місій — чи то підтримка заправниками, чи супроводження винищувачами — це непересічні акції, які показують, що Альянс міцніший, ніж я коли-небудь бачив".

Під час таких місій екіпажі ознайомлюються з повітряними базами, повітряним простором та операціями у різних географічних зонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього вівторка винищувачі РФ втретє за 2 місяці здійснили небезпечне перехоплення розвідувального літака Військово-морського флоту США P-8A над міжнародними водами над Середземним морем.