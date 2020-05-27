Винищувачі РФ втретє за 2 місяці здійснили небезпечне перехоплення літака США

Винищувач Росії втретє за 2 місяці здійснив небезпечне перехоплення розвідувального літака Військово-морського флоту США P-8A над міжнародними водами над Середземним морем у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву 6-го флоту США.

26 травня два російські винищувачі Су-35 здійснили небезпечне перехоплення розвідувального літака США, що виконував політ над міжнародними водами у східній частині Середземного моря, протягом періоду 65 хвилин.

"Перехоплення було визначене як небезпечне і непрофесійне, тому що російські пілоти одночасно зайняли близьку позицію з обох боків P-8A, обмежуючи його здатність до безпечного маневрування.

Ці непотрібні дії пілотів російських Су-35 несумісні з хорошою льотною підготовкою і міжнародними правилами польотів і поставили під загрозу безпеку обох сторін…Такі дії збільшують імовірність зіткнення у повітрі", - йдеться у повідомленні.

У ньому додають, що оскільки російські літаки діяли у міжнародному повітряному просторі, такі дії є безвідповідальними.

"Ми очікуємо дій згідно з міжнародними стандартами, встановленими для того, щоб забезпечити безпеку і попередити нещасні випадки, включно з угодою INCSEA від 1972 року", - зазначає 6-й флот.

Попередній схожий інцидент стався 19 квітня, а перший зі згаданих трьох – того ж тижня.

"В усіх випадках американські пілоти діяли у міжнародному повітряному просторі, дотримуючись міжнародного законодавства та дбаючи про безпеку польотів, і не провокували реакцію з російського боку", - додають у повідомленні.