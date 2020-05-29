Украинские истребители впервые сопровождали бомбардировщики США над Европой

Украинские истребители вместе с рядом других стран приняли участие в стратегическом перелете самолетов Военно-воздушных сил США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает посольство США в Украине.

Два американских B-1b "Лансер" 29 мая провели длительный вылет из базы Эллсворт в Южной Дакоте, в рамках миссии бомбардировочных сил специальных операций. Они пролетели над всей Европой и Черноморским регионом, сотрудничая с военно-воздушными силами ряда стран.

Во время полета, бомбардировщики сил специальных операций впервые интегрировалась с украинскими Су-27 "Фланкер" и МиГ-29 "Фулькрумамы" и турецкими КС-135.

Полет также включал обучение по интеграции и совместимости с польскими F-16 и МиГ-29 и румынскими F-16 и МиГ-21, которые обеспечивали сопровождение и надзор боевого патрулирования в Черноморском регионе.

Кроме того, В-1 интегрировались с греческими F-16 в патрульном полете над Скопье, Северная Македония.

"Миссии бомбардировочных сил специальных операций демонстрируют нашим союзникам по НАТО, включая нашего новейшего члена - Северную Македонию, что эти стратегические миссии повышают готовность и предоставляют практику, необходимые для реагирования на любой потенциальный кризис или вызов где-нибудь на планете", - отметил генерал Тод Д. Уолтерс, командующий Европейского командования США. "Интеграция и совместимость с нашими союзниками по НАТО во время этих миссий - то поддержка заправщиками, или сопровождения истребителями - это необычные акции, которые показывают, что Альянс крепче, чем я когда-либо видел".

Во время таких миссий экипажи знакомятся с воздушными базами, воздушным пространством и операциями в разных географических зонах.

Напомним, ранее сообщалось, что в этот вторник истребители РФ в третий раз за 2 месяца совершили опасный перехват разведывательного самолета Военно-морского флота США P-8A над международными водами над Средиземным морем.