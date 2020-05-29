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ЄС висловив "серйозну занепокоєність" з приводу закону Китаю щодо Гонконгу

П'ятниця, 29 травня 2020, 18:47

Європейський Союз висловив серйозну стурбованість з приводу закону Китаю про національну безпеку Гонгонгу.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"ЄС висловлює серйозну занепокоєність кроками, до яких вдався Китай 28 травня, і які не відповідають його міжнародним зобов’язанням (Спільній китайсько-британській декларації від 1984 року) щодо Основного закону Гонконгу. Це може серйозно підірвати принцип "одна країна – дві системи" та високий рівень автономії спеціального адміністративного регіону Гонконг", - заявив Жозеп Боррель.

Високий представник ЄС зазначив, що це рішення ставить під питання готовність Китаю дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань.

"Ми будемо піднімати це питання у нашому подальшому діалозі", - додав він, зазначивши, що відносини ЄС та Китаю ґрунтуються на взаємній повазі та довірі.

Як повідомляє "Радіо Свобода", напередодні законодавчі збори Китаю схвалили закон про національну безпеку Гонконгу, який надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб.

США засудили КНР за "одностороннє нав’язування" Гонконгу нового закону та заявили про можливість запровадження санкцій. Китай звинуватив США у втручанні в його внутрішні справи.

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Боррель Китай
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