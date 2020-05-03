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У Швеції помер інфікований коронавірусом українець

Неділя, 3 травня 2020, 11:02

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що у Швеції помер український громадянин, у якого був підтверджений коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію підтвердив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі УНІАН.

"2 травня у Каролінській лікарні міста Стокгольм помер громадянин України, інфікований коронавірусом", - сказав Погорельцев.

У зв'язку з цим Посольство України в Королівстві Швеція надає сприяння родичам померлого щодо оформлення необхідних документів і вирішення питання про репатріацію тіла.

Раніше четверо українок померли в Італії і по одному українцю у Франції, США і Великій Британії.

Нагадаємо, 2 травня в Україні Covid-19 діагностували у 502 осіб, 9 хворих коронавірусною інфекцією померли.

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