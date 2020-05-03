В Іспанії найменша кількість померлих від коронавірусу за півтора місяці

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив сьогодні вранці президентам автономних громад про те, що кількість померлих серед інфікованих коронавірусом за останні 24 години впала до 164, і це найнижчий показник з 18 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Кількість нових випадків також знизилася до 838, тоді як днем раніше було 1147 випадків. Видання зазначає, що до цих даних треба ставитися з обережністю через вплив вихідних.

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії складає 217 466 осіб, померли загалом 25 264 людей.

Також повідомляється, що одужали 118 902 інфікованих, з них 1247 за останню добу.

Нагадаємо, в суботу іспанцям вперше за сім тижнів дозволили займатися спортом на вулиці на тлі послаблення обмежень, запроваджених через коронавірус.

У минулі вихідні дітям до 14 років дозволили виходити на годину в день під наглядом дорослих.

Як заявляв Санчес, його уряд очікує, що Іспанія перейде до "нової нормальності" в кінці червня.

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