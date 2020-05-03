Аеропорт Відня пропонує пасажирам тестування на коронавірус

Віденський аеропорт з 4 травня пропонуватиме пасажирам, які прилітають до Австрії, пройти на місці тестування на коронавірус. У випадку негативного результату подорожні уникнуть двотижневого карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Пасажири зможуть пройти ПЛР-тест на коронавірус відразу в аеропорту й отримати результати вже за дві-три години.

"Повітряні подорожі, як-от ділові або невідкладні поїздки, стануть безпечнішими або легшими", - повідомили в представники аеропорту.

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Тест коштуватиме 190 євро. Його зможуть пройти в аеропорту також пасажири, які відлітають з Відня, щоб продемонструвати негативний результат в аеропорту призначення.

З австрійської столиці можна вилетіти регулярними рейсами до Дохи, Дортмунда, Дюссельдорфа, Франкфурта-на-Майні, Гамбурга, Лісабона, Мінська та Софії.

Карантин в Австрії повинні пройти всі, хто не може пред'явити сертифікат, що засвідчує негативний результат тестування на коронавірус, зробленого не пізніше, ніж чотири дні тому. Втім, карантин може бути припинено, якщо особа доведе, що не хвора на COVID-19, зазначили у віденському аеропорту.

В Австрії зафіксовано близько 15,5 тисячі випадків зараження коронавірусом, померли 598 осіб, у яких підтвердили інфікування. З 1 травня в Австрії скасували значну частину карантинних обмежень.