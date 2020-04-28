Австрія з 1 травня скасує обмеження на пересування, готелі запрацюють з 29 травня

В Австрії з 1 травня припиняється дія на обмеження пересування громадян, однак при цьому зберігається соціальна дистанція в 1 метр.

Про це заявили в уряді Австрії, оголошуючи план скасування обмежень, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

"Ми вже можемо скасувати обмеження на вихід з дому" - сказав глава МОЗ Австрії Рудольф Аншобер, наголосивши, що повинна зберігатися дистанція в 1 метр з особами, що не проживають з членами одного домогосподарства.

Також з 1 травня дозволяють зібрання людей у группах до 10 осіб. На похоронах дозволяється присутність до 30 осіб.

Глава МОЗ наголосив також на необхідності закривати рота і ніс у громадських місцях.

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З 15 травня в Австрії дозволять роботу ресторанів, барів. Заклади зможуть працювати щоденно з 6 ранку до 23.00 з забезпеченням дистанції в метр між відвідувачами. Резервування столиків можливе для групп не більше 4 осіб. Працівники закладів громадського харчування повинні носити маски. Обслуговування на барі залишиться забороненим.

З 29 травня дозволяється відновлення роботи готелів. Крім того, з цієї ж дати знову відкриються басейни, зоопарки.

Раніше було оголошено, що з середини травня в Австрії зможуть відновити роботу музеї та деякі іншим культурні заклади.

Нагадаємо, в Австрії відкрилися невеликі магазини, які не працювали останні тижні через карантинні обмеження, пов'язані з коронавірусів.

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