Найвідоміші музеї Парижа назвали дати відкриття
Субота, 30 травня 2020, 12:41
Два найвідоміших паризьких музеї, Лувр і Музей д'Орсе, оголосили дати поновлення роботи на тлі поступового ослаблення карантину по всій Франції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Керівництво Лувру повідомило, що музей планує знову приймати відвідувачів з 6 липня.
Музей д'Орсе, художній музей з безліччю шедеврів імпресіонізму і постімпресіонізму, відкриється 23 червня.
Його зал Orangerie, де розміщена знаменита картина Клода Моне з водяними ліліями, відкриється на день раніше 22 червня. Відвідувачі зможуть робити онлайн-бронювання з 8 червня.
Відвідувачів обох музеїв попросять носити захисні маски.
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