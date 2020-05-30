Найвідоміші музеї Парижа назвали дати відкриття

Два найвідоміших паризьких музеї, Лувр і Музей д'Орсе, оголосили дати поновлення роботи на тлі поступового ослаблення карантину по всій Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Керівництво Лувру повідомило, що музей планує знову приймати відвідувачів з 6 липня.

Музей д'Орсе, художній музей з безліччю шедеврів імпресіонізму і постімпресіонізму, відкриється 23 червня.

Його зал Orangerie, де розміщена знаменита картина Клода Моне з водяними ліліями, відкриється на день раніше 22 червня. Відвідувачі зможуть робити онлайн-бронювання з 8 червня.

Відвідувачів обох музеїв попросять носити захисні маски.