Санду засудила навмисні атаки РФ по людях: вона має відповісти за свої злочини

Президентка Молдови Мая Санду рішуче засудила нові атаки Росії на Україну.

Про це вона написала у Facebook, передає "Європейська правда".

Президентка Молдови наголосила, що російські військові навмисно завдають ударів по мирних жителях та цивільній інфраструктурі.

"Росія безперервно атакує Україну. Минулої ночі та сьогодні вранці міста й населені пункти по всій країні зазнали авіаударів, внаслідок чого загинули невинні люди. У Києві було бомбардовано Національну академію наук, житлові будинки та медичний заклад. У Харкові десятки людей отримали поранення, серед них – діти", – перерахувала вона.

"Усі ці атаки свідчать про те, що Росія навмисно завдає ударів по людях – по їхніх домівках, економіці та інфраструктурі, від яких залежить їхнє повсякденне життя. Росія має відповісти за свої злочини, а Україну слід і надалі підтримувати в її праві жити вільно та в мирі", – наголосила Санду.

МЗС Німеччини також виступило з рішучим засудженням російського удару по будівлі Національної академії наук України, який стався неподалік від німецького посольства.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російський удар по будівлі Національної академії наук у Києві та заявила, що "наука стала мішенню для Росії".

А посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що удень 28 вересня російський дрон влучив у будівлю, розташовану за 200 метрів від офісу Делегації ЄС. Вона теж підтвердила, що Україна потребує більше ППО та тиску на Росію.