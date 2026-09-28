У Польщі оголосили вирок білорусу, якого звинуватили у плануванні диверсії

У понеділок Окружний суд у Любліні засудив білоруса Віталія С., якого звинувачували у підготовці диверсії на користь іноземної розвідки, до трьох з половиною років ув’язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Згідно з висновками слідчих, обвинувачений зняв на відео один зі складів у Хелмі, який планувалося підпалити.

Судовий процес над білорусом розпочався в понеділок вранці. Засідання проходило у закритому режимі з міркувань безпеки.

Пресслужба Окружного суду в Любліні повідомила PAP, що обвинуваченому було оголошено вирок.

З наданої інформації випливає, що Віталія С. засудили до сукупного покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Суд також ухвалив рішення про позбавлення його громадянських прав на 9 років. Крім того, він повинен сплатити, зокрема, штраф у розмірі 1,5 тисячі злотих.

Люблінське відділення Національної прокуратури звинуватило 28-річного білоруса у підготовці диверсійної операції на користь іноземної розвідки проти Республіки Польщі. Йшлося про план підпалу одного з митних складів у Хелмі.

За даними слідства, 28-річний чоловік зняв відео, на якому було зображено об’єкт, і надіслав замовнику інформацію про цей склад. За виконання завдання чоловік отримав винагороду у криптовалюті, що в перерахунку становить близько 1,4 тисячі злотих.

Білорус був затриманий 13 серпня минулого року і з того часу перебуває під арештом.

Віталія С. також звинувачували у зберіганні наркотиків.

Також в Естонії суд засудив прокремлівського активіста Олега Бесєдіна до семи років тюрми.

Повідомляли також, що нещодавно у Латвії розпочали провадження через погрози теракту з боку прокремлівської групи.