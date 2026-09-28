Глава МЗС Британії прокоментував рішення США запросити Путіна на саміт G20

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд на тлі рішення адміністрації США запросити господаря Кремля Владіміра Путіна на саміт G20 у Маямі заявив, що офіційний Лондон не скасує заборону на прямі контакти з російськими офіційними особами.

Про це він сказав в ході виступу на заході Politico, повідомляє "Європейська правда".

Мілібенд зазначив, що США мають "самостійно ухвалювати рішення" щодо запрошення російського правителя на саміт у Маямі наприкінці цього року, але наголосив, що Велика Британія навряд чи піде тим самим шляхом наступного року.

"У нас існує давня політика відмови від прямих контактів на моєму рівні з російською стороною з часу вторгнення в Україну. Ми не збираємося змінювати цю політику", – сказав британський міністр, відповідаючи на запитання про те, чи є більш активна взаємодія з Москвою позитивним кроком.

Мілібенд зазначив, що це рішення частково зумовлене прагненням продемонструвати солідарність з українським народом, додавши: "Різні країни ухвалюють різні рішення з цих питань".

Він підтвердив, що прем’єр-міністр Енді Бернем візьме участь у саміті в Маямі наприкінці цього року, але відмовився "припускати, якими будуть рішення" щодо списку запрошених.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що участь очільника Кремля Владіміра Путіна у зустрічі G20 може стати початком "серйозних переговорів" щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що правитель РФ Владімір Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.