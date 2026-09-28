Дроновий удар РФ пошкодив приміщення КПП "Ягодин" на кордоні з Польщею

Внаслідок удару російського реактивного дрона по пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею було пошкоджено приміщення КПП на в’їзд в термінал.

Про це у своїх соцмережах написав голова Волинської ОВА Роман Романюк, повідомляє "Європейська правда".

Романюк розповів про влучання неподалік кордону з Республікою Польща в селі Старовойтове (МПП "Ягодин"), Ковельського району.

"Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП на в’їзд в термінал. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило", – поінформував він.

У другій половині дня 28 вересня стало відомо про залучення польської військової авіації у зв’язку з російськими дроновими атаками проти України.

Також повідомляли, що аеропорти Жешува і Любліна припинили роботу.

Згодом з’явилась інформація про те, що російський дрон влучив поблизу пункту пропуску "Ягодин", що у Волинській області на кордоні з Польщею.