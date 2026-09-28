Президент Литви: війська США до нас повернуться, але в Європі їх стане менше

Литовський президент резидент Гітанас Науседа зазначає, що, хоча американські військові повертаються до Литви, їхня загальна чисельність на континенті зменшуватиметься.

Заяву Науседи наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Саме тому, переконаний глава Литовської держави, Європа має взяти на себе більшу відповідальність за свою оборону.

"У Європі буде менше військовослужбовців Сполучених Штатів. Частково це пов’язано з тим, що говорить президент США Дональд Трамп, які сигнали надсилає нам американська адміністрація про те, що Європа має брати на себе більше відповідальності", – сказав Науседа.

За його словами, присутність військ США в Литві важлива не лише через їхній військовий потенціал, а й з метою стримування, що знижує ймовірність можливої військової агресії.

"Ми не можемо ігнорувати дуже важливий ефект стримування з боку військ США. Одна справа – розглядати їх як певну потенційну військову силу в разі конфлікту, і зовсім інша – розуміти, що сама їхня присутність знижує ймовірність військового конфлікту чи агресії. Тому я вважаю, що ми маємо оцінити як величезний плюс те, що це рішення нарешті ухвалено", – сказав президент.

Як повідомлялося раніше, в рамках відновленої ротації два батальйони американських військовослужбовців прибудуть до Литви наприкінці жовтня.

Тим часом новий американський контингент очікують і в Естонії – підрозділ американських військ прибуде в країну на ротацію у листопаді.

У цьому контексті варто зазначити, що Міноборони США нині продовжує перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення американських військ на континенті.