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Самые известные музеи Парижа назвали даты открытия

Суббота, 30 мая 2020, 12:41

Два самых известных парижских музея, Лувр и Музей Орсе, объявили даты возобновления работы на фоне постепенно ослабления карантина по всей Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Руководство Лувра сообщило, что музей планирует снова принять посетителей с 6 июля.

Музей Орсе, художественный музей со множеством шедевров импрессионизма и постимпрессионизма, откроется 23 июня.

Его зал Orangerie, где размещена знаменитая картина Клода Моне с водяными лилиями, откроется на день раньше 22 июня. Посетители смогут делать онлайн-бронирование с 8 июня.

Посетителей обоих музеев попросят носить защитные маски.

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