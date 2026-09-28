У центрі Праги відбулась антиурядова демонстрація

Критика прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша та дій його уряду домінувала у виступах під час демонстрації, яку в понеділок організувало на Староміській площі в Празі об’єднання Milion Chvilek.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Захід, що тривав приблизно півтори години, мав на меті насамперед заохотити людей взяти участь у майбутніх виборах.

Він також мав на меті попередити про небезпеку отримання урядовими партіями більшості в Сенаті та закликати не голосувати за популістів і екстремістів на муніципальних виборах.

Організатори не надали оцінку кількості учасників; площа була майже повністю заповнена, але залишалася прохідною з усіх боків.

Муніципальні вибори та перший тур виборів до Сенату відбудуться 9 та 10 жовтня.

Організатори на місці події роздавали листівки, в яких Сенат називали оплотом проти концентрації влади в руках урядової більшості. "Ваш голос може допомогти не допустити, щоб Андрей Бабіш та його уряд національного розпаду здобули більшість у Сенаті", – заявляли вони. Вони наголошували, що на виборах до Сенату вирішальними часто є десятки голосів, тоді як два роки системи стримувань і противаг щодо діяльності уряду коштуватимуть людям лише дві хвилини на виборчій дільниці.

Голова асоціації Мікулаш Мінар заявив, що Сенат є однією з останніх інституцій, яка не належить холдингу "Агроферт". "Ми не поступимося і зробимо все від нас залежне, щоб найпізніше до 2029 року Андрей Бабіш закінчив так само, як його великий друг Віктор Орбан в Угорщині", – сказав Мінар, маючи на увазі нещодавню поразку Орбана на виборах. За його словами, наступна демонстрація відбудеться не пізніше 17 листопада.

Деякі демонстранти прийшли з національними прапорами, також були помітні прапори України та Європейського Союзу. Інші люди принесли транспаранти з написами "Стоп червоно-коричневому борговому паноптикону Буреша!", "Чеське телебачення та радіо – це не іграшки, а засоби для нас", "Демонстрація закінчиться лише з падінням уряду Бабіша" або "Дві палати – більше контролю".

Цей захід, що відбувся у День святого Вацлава, також мав на меті вшанувати спадщину чехословацького та чеського президента Вацлава Гавела з нагоди 90-ї річниці від дня його народження, яка припадає на 5 жовтня. Асоціація Milion Chvilek назвала демонстрацію "Вацлаве, збережемо нашу свободу!".

На виборах до Сенату, які проводяться раз на два роки, у жовтні виборці заповнять третину з 81 місця і опосередковано вирішать, хто очолить верхню палату парламенту та які фракції матимуть у ній більшість. Для цього чотирьом колишнім коаліційним партіям і рухам потрібно здобути лише чотири місця, або лише два, якщо врахувати двох сенаторів від SEN 21, які цього року не захищають свій мандат. Нинішнім урядовим рухам ANO та SPD потрібно було б разом здобути перемогу у всіх 27 округах. Рух "Автомобілісти", який, як і SPD, не має представників у Сенаті, не висунув жодного кандидата на сенатські вибори.

Чеські опозиційні партії раніше ініціювали голосування щодо висловлення недовіри уряду на чолі з Андреєм Бабішем через запланований бюджет на наступний рік.

Лідери опозиції також заявили, що порушать питання про потенційний невирішений конфлікт інтересів Бабіша щодо сільськогосподарських фондів. Прем’єр-міністр своєю чергою запевняє, що конфлікт вже вирішений.

У травні стало відомо, що Європейська комісія вимагає від Праги окремого письмового підтвердження під кожною заявкою на виплату субсидій від ЄС про те, що ці гроші не потраплять до компаній, пов'язаних із главою уряду Андреєм Бабішем.