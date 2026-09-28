У Британії обмежили повітряний простір над авіабазою з військами США

У Великій Британії обмежили використання повітряного простору над авіабазою "Фейрфорд", де вихідними стався інцидент з вибухівкою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky news.

Хоча мешканцям незабаром, можливо, буде дозволено повернутися в район поблизу авіабази "Фейрфорд", національні диспетчери повітряного руху тимчасово обмежили доступ до прилеглої зони повітряного простору після інциденту, що стався в неділю.

Наразі літакам заборонено здійснювати польоти в цій зоні без дозволу поліції.

Це стосується не лише літаків, а й невеликих повітряних куль, повітряних зміїв та парашутів у радіусі чотирьох морських миль від авіабази.

Обмеження повітряного простору діятимуть до наступного понеділка, 5 жовтня.

27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримані у справі про можливу підготовку теракту на авіабазі "Фейрфорд" у Британії тривалий час перебували під спостереженням і, за його словами, "планували завдати великої шкоди" авіабазі, яку використовували війська США.

Британська поліція в понеділок допитала п’ятьох чоловіків, затриманих за підозрою у злочинах з вибухівкою та підготовці до теракту поблизу авіабази "Фейрфорд", яку США використовували для операцій проти Ірану. Згодом стало відомо, що їх відпустять під заставу.