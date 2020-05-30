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Франція, Британія та Німеччина шкодують про відмову США від ядерних обмежень для Ірану

Субота, 30 травня 2020, 13:11

Євросоюз, Франція, Німеччина і Велика Британія розкритикували рішення США про припинення дії санкцій, що дозволяють працювати на іранських ядерних об'єктах, призначених для запобігання розробки зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в спільній заяві, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Ми глибоко шкодуємо про рішення США покласти край трьом обмеженням, які поширювалися на закриття ключових ядерних проєктів в Ірані, включаючи проєкт модернізації реактора Арак. Ці проєкти, схвалені Резолюцією 2231 Ради Безпеки США, служать інтересам нерозповсюдження і дають міжнародному співтовариству гарантії виключно мирного і безпечного характеру ядерної діяльності Ірану", - йдеться в заяві.

Рішення США дозволить російським, китайським і європейським компаніям працювати над переобладнанням іранського реактора Арак, наданням збагаченого урану для дослідницького реактора в Тегерані і транспортуванням відпрацьованого палива за кордон.

Як відомо, Іран призупинив усі обмеження на виробництво збагаченого урану, який може бути використаний для виробництва реакторного палива, а також ядерної зброї.

Він заявив, що реагує на санкції, відновлені США, коли вони вийшли з ядерної угоди в 2018 році.

Водночас Іран каже, що залишиться учасником багатосторонньої "ядерної домовленості" і вважає, що нині досягнутий "розумний баланс" зобов’язань сторін за нею.

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