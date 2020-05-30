Франция, Битания и Германия сожалеют об отказе США от ядерных ограничений для Ирана

Евросоюз, Франция, Германия и Великобритания раскритиковали решение США о прекращении действия санкций, позволяющих работать на иранских ядерных объектах, предназначенных для предотвращения разработки оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Европейской службы внешних действий.

"Мы глубоко сожалеем о решении США положить конец трем ограничениям, распространяющимся на закрытие ключевых ядерных проектов в Иране, включая проект модернизации реактора Арак. Эти проекты, одобренные Резолюцией 2231 Совета Безопасности США, служат интересам нераспространения и дают международному сообществу гарантии исключительно мирного и безопасного характера ядерной деятельности Ирана", - говорится в заявлении.

Решение США позволит российским, китайским и европейским компаниям работать над переоборудованием иранского реактора Арак, предоставлением обогащенного урана для исследовательского реактора в Тегеране и транспортировкой отработанного топлива за границу.

Как известно, Иран приостановил все ограничения на производство обогащенного урана, который может быть использован для производства реакторного топлива, а также ядерного оружия.

Он заявил, что реагирует на санкции, введенные США, когда они вышли из ядерного соглашения в 2018 году.

В то же время Иран говорит, что останется участником многосторонней "ядерной договоренности", и считает, что сейчас достигнут "разумный баланс" обязательств сторон по ней.