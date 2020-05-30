Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прокурор висунув звинувачення громадянам Чехії і Білорусі, які воювали за "ДНР"

Austrian Airlines планує відновити рейси в Київ 22 червня

На Мальті конфіскували надруковані в Росії гроші для Лівії на суму $1,1 млрд

США припиняють відносини з ВООЗ через ситуацію з коронавірусом






Austrian Airlines планує відновити рейси в Київ 22 червня

Субота, 30 травня 2020, 14:08

Авіакомпанія Austrian Airlines з 22 червня планує відновити регулярні рейси до Києва після трьох місяців вимушеної призупинки польотів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті перевізника.

В інформації про бронювання вказано, що з 22 червня відновлюються рейси з Відня до аеропорту "Бориспіль".

 

В цей же день авіакомпанія почне виконувати рейси до Белграда, Граца, Інсбрука, Кошице, Мілана, Ніцци, Праги, Спліту і Варшави.

Слід зазначити, що до запровадження карантинних обмежень на польоти Austrian Airlines також виконувала рейси до Одеси, поки що їх немає у новому розкладі.

Раніше Austrian Airlines повідомила, що відновить роботу з 15 червня. Авіакомпанія припинила свою діяльність в середині березня через пандемію коронавірусу.

Посол України Олександр Щерба цього тижня заявляв, що авіасполучення між Україною і Австрією може відновитися після 23 червня.

Нагадаємо, в уряді за пропозицією МЗС розпочали роботу над відкриттям авіасполучення з України до інших держав.

Читайте також: "Авіарейси нової епохи: як та за яких умов дозволять літати у ЄС та в Україні".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Туризм Австрія Карантин
powered by lun.ua