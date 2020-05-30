Austrian Airlines планує відновити рейси в Київ 22 червня

Авіакомпанія Austrian Airlines з 22 червня планує відновити регулярні рейси до Києва після трьох місяців вимушеної призупинки польотів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті перевізника.

В інформації про бронювання вказано, що з 22 червня відновлюються рейси з Відня до аеропорту "Бориспіль".

В цей же день авіакомпанія почне виконувати рейси до Белграда, Граца, Інсбрука, Кошице, Мілана, Ніцци, Праги, Спліту і Варшави.

Слід зазначити, що до запровадження карантинних обмежень на польоти Austrian Airlines також виконувала рейси до Одеси, поки що їх немає у новому розкладі.

Раніше Austrian Airlines повідомила, що відновить роботу з 15 червня. Авіакомпанія припинила свою діяльність в середині березня через пандемію коронавірусу.

Посол України Олександр Щерба цього тижня заявляв, що авіасполучення між Україною і Австрією може відновитися після 23 червня.

Нагадаємо, в уряді за пропозицією МЗС розпочали роботу над відкриттям авіасполучення з України до інших держав.

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