Austrian Airlines частково відновлює рейси з 15 червня

Авіакомпанія Austrian Airlines з 15 червня планує відновити регулярні рейси після трьох місяців вимушеної призупинки польотів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на австрійське агентство APA.

На першому етапі відновиться виконання рейсів за 37 напрямками і це буде лише двадцята частина від обсягу перельотів до коронавірусної кризи. Дальномагістральні рейси поки не передбачені.

Austrian Airlines припинила свою діяльність в середині березня. Останній рейс компанії приземлився у Відні 19 березня. Частина флоту використовувалася для евакуаційних рейсів під час кризи.

Материнська компанія Lufthansa повністю не припиняли польотні операції протягом кризи.

До пандемії коронавірусу Austrian Airlines лише раз припиняла льотні операції за свою більш ніж 60-річну історію.

Це було в 2010 році через хмару попелу в Ісландії після виверження вулкана Ейяф'ятлайокютль. Тоді перерва в польотах тривала лише кілька днів.

Як повідомлялося, британська бюджетна авіакомпанія EasyJet відновить низку рейсів 15 червня, а всім пасажирам та членам екіпажу треба буде носити маски.

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