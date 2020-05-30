Austrian Airlines планирует возобновить рейсы в Киев 22 июня

Авиакомпания Austrian Airlines с 22 июня планирует возобновить регулярные рейсы в Киев после трех месяцев вынужденной приостановки полетов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте перевозчика.

В информации о бронировании указано, что с 22 июня возобновляются рейсы из Вены в аэропорт "Борисполь".

В этот же день авиакомпания начнет выполнять рейсы в Белград, Грац, Инсбрук, Кошице, Милан, Ниццу, Прагу, Сплит и Варшаву.

Следует отметить, что до введения карантинных ограничений на полеты Austrian Airlines также выполняла рейсы в Одессу, пока их нет в новом расписании.

Ранее Austrian Airlines сообщила, что возобновит работу с 15 июня. Авиакомпания прекратила свою деятельность в середине марта из-за пандемии коронавируса.

Посол Украины Александр Щерба на этой неделе заявлял, что авиасообщение между Украиной и Австрией может восстановиться после 23 июня.

Напомним, в Кабмине по предложению МИД начали работу над открытием авиасообщения из Украины за границу.

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