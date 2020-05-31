Мальта відновить роботу свого аеропорту 1 липня

Мальта знову відкриє свій аеропорт для пасажирських рейсів 1 липня.

Про це заявив у неділю прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Туризм складає майже чверть економіки Мальти, і готельєри наполягають на тому, щоб уряд знову відкрив аеропорт, інакше країні загрожує масове безробіття.

На південному середземноморському острові було зареєстровано близько 600 випадків зараження коронавірусом і дев'ять смертей, після чого була проведена інтенсивна програма тестування і відстеження контактів. У середині травня було дозволено знову відкрити магазини і ресторани, але церкви і школи досі залишаються закритими. Бари і спортзали знову відкриються в наступну п'ятницю.

"Це дуже хвилюючий час для Мальти. Ми повертаємося до нормального життя " – сказав Абела.

Він сказав, що 8 червня уряд також оголосить бюджет з метою стимулювання споживання та інвестицій. Бюджет зазвичай оголошується в жовтні.

Уряд платить 800 євро на місяць за кожного співробітника, щоб запобігти звільненню в компаніях, постраждалих від вірусу, і каже, що буде підтримувати цю схему до тих пір, поки економіка знову не підніметься.

Туристичні органи влади ведуть переговори про створення "безпечних коридорів" для поїздок з країн, що мають низькі показники COVID-19, включаючи Люксембург, Норвегію, Сербію, Словаччину, Австрію, Чехію, Латвію, Литву та Ізраїль.