У Британії міністр подав у відставку після спроб залякування з його боку

У Британії депутат-консерватор Конор Бернс подав у відставку з посади міністра уряду після того, як наглядова рада зі стандартів Палати громад рекомендувала на сім днів відсторонити його від роботи в парламенті за зловживання привілейованим становищем у спробі залякати представника громадськості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Розслідування, проведене комісаром зі стандартів Палати громад, показало, що депутат використовував офіційні бланки Палати громад, щоб написати людині, яка сперечалася з його батьком про повернення кредиту, і попередив, що він може підняти це питання в парламенті.

Бернс є близьким союзником Бориса Джонсона, він обіймав посаду його парламентського особистого секретаря, коли нинішній прем'єр був міністром закордонних справ. Він був призначений міністром з торговельної політики після призначення Джонсона прем'єром у липні минулого року.

"Конор Бернс подав у відставку з посади державного міністра з міжнародної торгівлі після доповіді парламентського комісара зі стандартів. Про його наступника буде оголошено у свій час" - повідомили у британському уряді.

Комітет зі стандартів Палати громад заявив, що депутат "використовував своє парламентське становище в спробі залякати представника громадськості, щоб він вчинив так, як хотів пан Бернс, в суперечці, що стосується чисто приватних сімейних інтересів і не маєніякого відношення до парламентських обов'язків пана Бернса".