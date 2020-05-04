В Британии министр подал в отставку после попыток запугивания с его стороны

В Британии депутат-консерватор Конор Бернс подал в отставку с должности министра правительства после того, как наблюдательный совет по стандартам Палаты общин рекомендовал на семь дней отстранить его от работы в парламенте за злоупотребление привилегированным положением в попытке запугать представителя общественности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Расследование, проведенное комиссаром по стандартам Палаты общин, показало, что депутат использовал официальные бланки Палаты общин, чтобы написать человеку, которая спорила с его отцом о возврате кредита, и предупредил, что он может поднять этот вопрос в парламенте.

Бернс является близким союзником Бориса Джонсона, он занимал должность его личного парламентского секретаря, когда нынешний премьер был министром иностранных дел. Он был назначен министром торговой политики после назначения Джонсона премьером в июле прошлого года.

"Конор Бернс подал в отставку с должности государственного министра по международной торговле после доклада парламентского комиссара со стандартов. О его преемника будет объявлено в свое время", - сообщили в британском правительстве.

Комитет по стандартам Палаты общин заявил, что депутат "использовал свое парламентское положение в попытке запугать представителя общественности, чтобы он поступил так, как хотел господин Бернс, в споре, что касается чисто частных семейных интересов и не имеет никакого отношение к парламентским обязанностям господина Бернса".