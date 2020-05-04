У Франції група шахраїв під виглядом "коронавірусних" перевірок грабувала людей

У Франції судять чотирьох осіб, звинувачених у проведенні фейкових поліцейських перевірок у людей дозволів на вихід з дому під час карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Жінка і троє чоловіків, всі громадяни Ірану, нібито видавали себе за офіцерів і грабували жертв, просивши їх пред'явити офіційний бланк, який люди повинні носити з собою.

Вважається, що вони вкрали таким чином 25 тисяч євро.

З 17 березня людям по всій Франції дозволялося залишати свої будинки тільки для того, щоб відправитися на роботу, в магазин, займатися фізичними вправами, для медичного огляду або для занять невідкладними сімейними справами.

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Перебуваючи поза домом, вони зобов'язані мати при собі довідку із зазначенням причини для цього.

Поліція стверджує, що банда видавала себе за поліцейських і підходила до людей в масках і просила показати бланки. Під час нібито обшуків особистих речей фейкові поліцейські забирали всі готівкові кошти або цінні речі, які змогли знайти.

Комісар поліції Натан Бауер заявив, що підозрювані "не дуже добре говорять французькою", тому страждали від них в основному іноземці.

Поліція встановила особи семи жертв шахраїв, в однієї з них було викрадено 12 000 євро.