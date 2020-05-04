Во Франции группа мошенников под видом "коронавирусных" проверок грабила людей

Во Франции судят четырех человек, обвиняемых в проведении фейковых полицейских проверок в людей разрешений на выход из дома во время карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Женщина и трое мужчин, все граждане Ирана, якобы выдававших себя за офицеров и грабили жертв, просив их предъявить официальный бланк, который люди должны носить с собой.

Считается, что они украли таким образом 25 тысяч евро.

С 17 марта людям по всей Франции разрешалось покидать свои дома только для того, чтобы отправиться на работу, в магазин, заниматься физическими упражнениями, для медицинского осмотра или для занятий неотложными семейными делами.

Находясь вне дома, они обязаны иметь при себе справку с указанием причины для этого.

Полиция утверждает, что банда выдавала себя за полицейских и подходила к людям в масках и просила показать бланки. Во время якобы обыска личных вещей фейковые полицейские забирали все наличные деньги или ценные вещи, которые смогли найти.

Комиссар полиции Натан Бауэр заявил, что подозреваемые "не очень хорошо говорят по-французски", поэтому страдали от них в основном иностранцы.

Полиция установила личности семи жертв мошенников, в одной из них было похищено 12 000 евро.