Фінляндія з 1 червня дозволить збиратися по 50 осіб і відкриє ресторани

Уряд Фінляндії з 1 червня послабить обмеження на масові зібрання і дозволить знову відкрити бібліотеки та музеї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Зараз у Фінляндії не можна збиратися групами більше 10 осіб, з червня дозволять заходи за участю 50 осіб. Ресторани і кафе з червня будуть поступово відкриті, але законодавство ще не прийнято, відзначили в уряді.

Спортивні заняття будуть дозволені за умови дотримання рекомендацій щодо безпечної дистанції. Також спортивні змагання будуть дозволені на певних умовах.

Прем'єр-міністр Санна Марін заявила, що надзвичайний стан, оголошений в березні, залишиться чинним. Вона додала, що уряд готовий прийняти нові рішення, якщо ситуація з вірусом швидко зміниться.

Університетам і старшим школам було рекомендовано продовжувати дистанційне навчання до кінця весняного семестру, сказав міністр освіти Лі Андерссон.

Андерссон підтвердив, що початкові і молодші середні школи будуть відкриті з 14 травня відповідно до рішення, оголошеного минулого тижня.

Міністр внутрішніх справ Марія Охісало заявила, що з 14 травня буде дозволено, наприклад, "необхідні подорожі" для співробітників із сусідніх країн, які є частиною Шенгенської зони. Після прибуття до Фінляндії співробітникам рекомендовано дотримуватися добровільного 14-денного карантину.

Уряд наголошував, що людям старше 70 років настійно рекомендується підтримувати соціальну дистанцію і уникати контактів з великою кількістю людей, щоб знизити ризик зараження.

Станом на понеділок у Фінляндії було зареєстровано 240 випадків смерті від коронавірусу і 5327 випадків зараження.