Финляндия с 1 июня разрешит собираться по 50 человек и откроет рестораны

Правительство Финляндии с 1 июня ослабит ограничения на массовые собрания и позволит вновь открыть библиотеки и музеи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

На данный момент в Финляндии нельзя собираться группами более 10 человек, с июня позволят мероприятия с участием 50 человек. Рестораны и кафе с июня будут постепенно открываться, но законодательство еще не принято, отметили в правительстве.

Спортивные занятия будут разрешены при условии соблюдения рекомендаций по безопасной дистанции. Также спортивные соревнования будут разрешены на определенных условиях.

Премьер-министр Санна Марин заявила, что чрезвычайное положение, объявленное в марте, останется в силе. Она добавила, что правительство готово принять новые решения, если ситуация с вирусом быстро изменится.

Университетам и старшим школам было рекомендовано продолжать дистанционное обучение до конца весеннего семестра, сказал министр образования Ли Андерссон.

Андерссон подтвердил, что начальные и младшие средние школы будут открыты с 14 мая в соответствии с решением, объявленным на прошлой неделе.

Министр внутренних дел Мария Охисало заявила, что с 14 мая будут разрешены, например, "необходимые поездки" для сотрудников из соседних стран, которые являются частью Шенгенской зоны. По прибытии в Финляндию сотрудникам рекомендуется соблюдать добровольный 14-дневный карантин.

Правительство подчеркнуло, что людям старше 70 лет настоятельно рекомендуется поддерживать социальную дистанцию ​​и избегать контактов с большим количеством людей, чтобы снизить риск заражения.

По состоянию на понедельник в Финляндии было зарегистрировано 240 случаев смерти от коронавируса и 5327 случаев заражения.