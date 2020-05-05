В Естонії з 11 травня відновлять роботу торгові центри

В Естонії урядова комісія за пропозицією міністра економіки і комунікацій Тааві Ааса прийняла рішення відновити роботу торгових центрів з певними обмеженнями з 11 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

У торгових центрах як і раніше потрібно буде дотримуватися вимог соціального дистанціювання і забезпечувати безпеку працівників і клієнтів.

З 11 травня в торгових центрах дозволена робота всіх магазинів і пунктів обслуговування, а також ресторанів та інших місць громадського харчування (в тому числі з можливістю поїсти на місці). При цьому продовжує діяти обмеження, згідно з яким споживання їжі на місці має закінчуватися не пізніше 22.00, щоб запобігти вечірнім скупченням людей.

Місця для проведення дозвілля в торгових центрах, такі як кінотеатри, казино, боулінги, ігрові кімнати тощо, поки залишаться закритими.

Відвідувачам торгових центрів настійно рекомендується носити захисну маску або прикривати ніс і рот. Магазини зобов'язані забезпечувати засоби дезінфекції як для клієнтів, так і для працівників, а приміщення повинні провітрюватися і дезінфікуватися у звичайному порядку.

Торгові центри заборонено відвідувати людям з симптомами захворювання.