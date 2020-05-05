В Эстонии с 11 мая возобновят работу торговые центры

В Эстонии правительственная комиссия по предложению министра экономики и коммуникаций Таави Ааса приняла решение возобновить работу торговых центров с определенными ограничениями с 11 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

В торговых центрах по-прежнему нужно будет соблюдать требования социального дистанцирования и обеспечивать безопасность работников и клиентов.

С 11 мая в торговых центрах разрешена работа всех магазинов и пунктов обслуживания, а также ресторанов и других мест общественного питания (в том числе с возможностью поесть на месте). При этом продолжает действовать ограничение, согласно которому потребление пищи на месте должно заканчиваться не позднее 22.00, чтобы предотвратить вечерние скопления людей.

Места для проведения досуга в торговых центрах, такие как кинотеатры, казино, боулинги, игровые комнаты и др., пока останутся закрытыми.

Посетителям торговых центров настоятельно рекомендуется носить защитную маску или прикрывать нос и рот. Магазины обязаны обеспечивать средства дезинфекции как для клиентов, так и для работников, а помещения должны проветриваться и дезинфицироваться в обычном порядке.

Торговые центры запрещено посещать людям с симптомами заболевания.