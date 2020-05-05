Квітень-2020 повторив температурні рекорди 2016 року

У квітні 2020 року температура повітря повторила рекорди, зафіксовані 4 роки тому, а подекуди на 3 градуси за Цельсієм перевищила середні показники останніх десятиріч.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, про це свідчать дані з останнього місячного звіту Служби змін клімату Коперника.

За даними Служби змін клімату Коперника, у квітні 2020 року температура повітря в середньому у світі виявилася на 0,01 градуса за Цельсієм нижчою, ніж у рекордно теплому 2016 році, що вважають статистично незначною різницею. Крім того, це на 0,7 градуса вище, ніж середні температурні показники квітня у 1981-2010 роках.

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У Європі аномально високі температурні показники меншою мірою відчувалися на сході, і найбільше – у Західній Європі.

Наприклад, у Швейцарії середня квітнева температура повітря у 2020 році виявилася на 3 градуси за Цельсієм вищою, ніж середні показники 1991-2020 років, та на майже 5 градусів за Цельсієм вищою, ніж середні показники 1871-1900 років.

У Франції цей квітень став третім найтеплішим з 1900 року.

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