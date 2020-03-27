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Як завдяки карантину почистішало повітря у Європі: знімки із супутника

П'ятниця, 27 березня 2020, 13:58

Завдяки карантинним обмеженням над європейськими столицями почистішало повітря. Таку інформацію оприлюднило Європейське космічне агентство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Європейське космічне агентство.

Дані, засновані на спостереженнях із супутника Copernicus Sentinel-5P satellite. Знімки показують суттєве зменшення концентрації оксиду азоту над низкою великих європейських міст, порівняно з березнем 2019 року – особливо над Парижем, Міланом та Мадридом. Ці зміни співпали із впровадженням карантинних обмежень.  

На знімках можна бачити концентрацію оксиду азоту 14-15 березня 2020 року, порівняно з середньомісячними показниками березня 2019 року.

 

Для кількісних оцінок зменшення кількості викидів від транспорту й промисловості після впровадження карантину потрібні додаткові дослідження даних. Їхні результати оприлюднять згодом.

 

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