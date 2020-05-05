Апрель-2020 повторил температурные рекорды 2016 года

В апреле 2020 года температура воздуха повторила рекорды, зафиксированные 4 года назад, а кое-где на 3 градуса по Цельсию превысила средние показатели последних десятилетий.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, об этом свидетельствуют данные из последнего месячного отчета Службы изменений климата Коперника.

По данным Службы изменений климата Коперника, в апреле 2020 года температура воздуха в среднем в мире оказалась на 0,01 градуса по Цельсию ниже, чем в рекордно теплом 2016 году, что считают статистически незначительной разницей. Кроме того, это на 0,7 градуса выше, чем средние температурные показатели апреля в 1981-2010 годах.

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В Европе аномально высокие температурные показатели в меньшей степени ощущались на востоке, и больше всего - в Западной Европе.

Например, в Швейцарии средняя апрельская температура воздуха в 2020 году оказалась на 3 градуса по Цельсию выше, чем средние показатели 1991-2020 годов, и почти на 5 градусов по Цельсию выше, чем средние показатели 1871-1900 годов.

Во Франции этот апрель стал третьим самым теплым с 1900 года.

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