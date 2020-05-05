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У Німеччині нарахували більше 2 тисяч потенційно небезпечних ісламістів

Вівторок, 5 травня 2020, 15:24

Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) нарахувало у Німеччині 2080 потенційно небезпечних ісламістів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Небезпека ісламістського тероризму в Німеччині "залишається високою", зазначила представниця відомства.

Навіть після військової поразки терористичної організації " Ісламська держава "(ІДІЛ) на території Сирії та Ірану її підпільні структури в різних країнах світу продовжують існувати,  і Захід як і раніше оголошений головним ворогом ІДІЛ, сказала представниця BfV.

За даними відомства, понад 1060 ісламістів з Німеччини виїхали до Сирії та Іраку, щоб там приєднатися до джихадистів. Приблизно третина з них повернулися до ФРН.

З цього числа приблизно 100 осіб, за даними правоохоронних органів, або безпосередньо брали участь у бойових діях на стороні джихадистів, або пройшли спеціальне навчання в їхніх таборах.

Ці люди перебувають під особливим наглядом поліції та органів слідства, зазначила представниця BfV.

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Німеччина тероризм
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