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В Германии насчитали более 2 тысяч потенциально опасных исламистов

Вторник, 5 мая 2020, 15:24

Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) насчитало в Германии 2080 потенциально опасных исламистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Опасность исламистского терроризма в Германии "остается высокой", отметила представительница ведомства.

Даже после военного поражения террористической организации "Исламское государство" на территории Сирии и Ирана ее подпольные структуры в разных странах мира продолжают существовать, и Запад по-прежнему объявлен главным врагом ИГИЛ, сказала представительница BfV.

По данным ведомства, более 1060 исламистов из Германии выехали в Сирию и Ирак, чтобы там присоединиться к джихадистам. Примерно треть из них вернулись в ФРГ.

Из этого числа примерно 100 человек, по данным правоохранительных органов, либо непосредственно участвовали в боевых действиях на стороне джихадистов, либо прошли специальное обучение в их лагерях.

Эти люди находятся под особым надзором полиции и органов следствия, отметила представительница BfV.

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Германия терроризм
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