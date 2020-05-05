В Германии насчитали более 2 тысяч потенциально опасных исламистов
Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) насчитало в Германии 2080 потенциально опасных исламистов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Опасность исламистского терроризма в Германии "остается высокой", отметила представительница ведомства.
Даже после военного поражения террористической организации "Исламское государство" на территории Сирии и Ирана ее подпольные структуры в разных странах мира продолжают существовать, и Запад по-прежнему объявлен главным врагом ИГИЛ, сказала представительница BfV.
По данным ведомства, более 1060 исламистов из Германии выехали в Сирию и Ирак, чтобы там присоединиться к джихадистам. Примерно треть из них вернулись в ФРГ.
Из этого числа примерно 100 человек, по данным правоохранительных органов, либо непосредственно участвовали в боевых действиях на стороне джихадистов, либо прошли специальное обучение в их лагерях.
Эти люди находятся под особым надзором полиции и органов следствия, отметила представительница BfV.