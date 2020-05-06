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Литва не планує скорочувати витрати на оборону незважаючи на пандемію

Середа, 6 травня 2020, 09:51

Литва і надалі виділятиме на оборону 2% ВВП і виконуватиме свої обіцянки перед Організацією Північноатлантичного договору.

Про це заявив литовський президент Гітанас Науседа під час розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Наслідки пандемії будуть відчуватися і в соціальному, і в економічному житті країни, однак це не змінить принципової установки Литви щодо міжнародних зобов'язань - Литва виділятиме на оборону 2% ВВП (...),  Литва буде і надалі виконувати інші зобов'язання, беручи участь в операціях в Іраку і Афганістані", - повідомили в канцелярії президента Литви.

Президент також подякував НАТО за місію повітряної поліції у Литві, а також відзначив зміцнення співпраці з Євросоюзом при координуванні відповіді на пандемію.

"Нам слід зберегти передовий досвід і продовжувати спільну роботу організацій в галузях стійкості суспільства, військової мобільності, стратегічної комунікації", - сказав Науседа.

Він також підкреслив, що Литва спостерігає активізацію зусиль Росії скористатися пандемією для дестабілізації становища і поширення дезінформації.

Науседа заявив, що найкращою відповіддю на агресивні і дестабілізуючі дії Росії є послідовне і швидке виконання узгоджених рішень і заходів щодо зміцнення оборони. В якості найбільш значущих з них президент відзначив посилення протиповітряної оборони в Балтійському регіоні, можливість прискореного прийняття військового підкріплення НАТО в разі кризи і необхідні для цього відповідні оборонні плани.

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