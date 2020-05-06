Литва не планирует сокращать расходы на оборону, несмотря на пандемию

Литва и в дальнейшем будет выделять на оборону 2% ВВП и будет выполнять свои обещания перед Организацией Североатлантического договора.

Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа во время разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Последствия пандемии будут ощущаться и в социальной, и в экономической жизни страны, однако это не изменит принципиальной установки Литвы по международным обязательствам - Литва будет выделять на оборону 2% ВВП (...), Литва будет и в дальнейшем выполнять другие обязательства, участвуя в операциях в Ираке и Афганистане", - сообщили в канцелярии президента Литвы.

Президент также поблагодарил НАТО за миссию воздушной полиции в Литве, а также отметил укрепление сотрудничества с Евросоюзом при координации ответа на пандемию.

"Нам следует сохранить передовой опыт и продолжать совместную работу организаций в области устойчивости общества, военной мобильности, стратегической коммуникации", - сказал Науседа.

Он также подчеркнул, что Литва наблюдает активизацию усилий России воспользоваться пандемией для дестабилизации ситуации и распространения дезинформации.

Науседа заявил, что лучшим ответом на агрессивные и дестабилизирующие действия России будет последовательное и быстрое выполнение согласованных решений и мер по укреплению обороны. В качестве наиболее значимых из них президент отметил усиление противовоздушной обороны в Балтийском регионе, возможность ускоренного принятия военного подкрепления НАТО в случае кризиса и необходимые для этого оборонительные планы.