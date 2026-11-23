Літаки дальнього радіолокаційного попередження країн НАТО залучили до захисту повітряного простору Польщі після інциденту з російськими ракетами Х-101.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у себе в Х написав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він поінформував, що ці літаки надали союзники Польщі по НАТО.

"Літаки раннього попередження країн-членів Альянсу вже посилюють захист польського повітряного простору. Це відповідь на останні інциденти та прояв зобов’язань НАТО перед Польщею. Ми домагаємося подальшої підтримки", – зазначив міністр.

За його словами, це важливе доповнення до наземних систем протиповітряної оборони, польських F-16 та винищувачів країн-членів Альянсу

Нагадаємо, 20 листопада під час масованої атаки РФ на Україну польський повітряний простір порушили три російські ракети.

Компоненти крилатих ракет Х-101 були знайдені у трьох місцях: Новий Ліповець (Люблінське воєводство) та Рудник-над-Сяном і Молодич у Підкарпатському воєводстві.

У суботу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив, що уряд висловить російській стороні своє "крайнє невдоволення" порушенням польського повітряного простору. Він додав, що це питання буде "обговорюватися і в Брюсселі, як у військових, так і в політичних колах".