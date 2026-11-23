Апеляційний суд Бухареста ухвалив рішення випустити під домашній арешт антизахідного екскандидата у президенти Келіна Джорджеску, підозрюваного у шахрайстві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Джорджеску з кінця вересня перебував у Центральному слідчому ізоляторі Бухареста. У жовтні суд відпустив його під домашній арешт, згодом це рішення скасував Апеляційний суд. Рішення, винесе у понеділок, вважається остаточним.

Суддя підкреслив, що не існує аргументів на користь застосування більш м’якого заходу, такого як судовий нагляд, посилаючись на серйозність звинувачень, висунутих прокурорами проти Джорджеску, а також можливість його втечі з Румунії.

Політик буде зобов’язаний носити електронний пристрій стеження, постійно повідомляти владі відповідну інформацію та не контактувати з іншими особами, причетними до справи.

У понеділок увечері Джорджеску покинув Центральний слідчий ізолятор під оплески прихильників, які зібралися біля будівлі. Він виголосив промову, в якій переконував, що його справа є "політично сфабрикованою".

Наразі незрозуміло, коли суд почне розглядати справу Джорджеску. Колишнього кандидата у президенти та бізнесмена Іонела Русена звинувачують у створенні організованої злочинної групи та шахрайстві з особливо тяжкими наслідками.

Джорджеску вже перебуває під судом у двох окремих справах: одна – за звинуваченням у спробі підриву національної безпеки шляхом змови з метою проведення насильницьких протестів після скасування виборів, а інша – за звинуваченням у підтримці фашистських лідерів Румунії 1930-х років. В обох випадках він заперечував будь-які правопорушення.