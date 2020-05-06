Кулеба: бізнес зможе літати з главою МЗС для відкриття нових ринків

Міністерство закордонних справ України готує низку новацій для підтримки компаній, які хотіли би поставляти свою продукцію на експорт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку 1+1".

"Під час пандемії треба рятувати людей і економіки. Тому що, якщо ми не врятуємо економіку, нам всім буде дуже погано. В повноваженнях МЗС є дві речі: допомагати українським експортерам просувати їхні товари на зовнішні ринки і залучати інвестиції з-за кордону.

Ми повністю перезавантажуємо такий орган при МЗС, як Рада експортерів та інвесторів. Ми робимо кілька новацій, наприклад, бізнес зможе літати з міністром закордонних справ у відрядження за кордон, для того, щоб заручитися політичною підтримкою", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що МЗС анонсуватиме візити міністра в певну країну і компанія, яка є членом Ради експортерів і цікавиться ринком даної країни, зможе подати заявку і долучитися до цього візиту.

"Вони роблять заявки, ми дивимося, де реально можемо допомогти. Якщо потрібно, то людина може полетіти і ми організуємо відповідні зустрічі. Така політична підтримка бізнесу це те, що робиться у багатьох країнах світу. Я хочу запевнити, що ніякого лобізму певних компаній не буде. Буде прозора процедура, яка базуватиметься на найкращих стандартах наших міжнародних партнерів", - додав міністр.