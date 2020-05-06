Кулеба: бизнес сможет летать с главой МИД для открытия новых рынков
Министерство иностранных дел Украины готовит ряд новаций для поддержки компаний, которые хотели бы поставлять свою продукцию на экспорт.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак с 1+1".
"Во время пандемии надо спасать людей и экономики. Потому что, если мы не спасем экономику, нам всем будет очень плохо. В полномочиях МИД есть две вещи: помогать украинским экспортерам продвигать их товары на внешние рынки и привлекать инвестиции из-за рубежа.
Мы полностью перезагружаем такой орган при МИД, как Совет экспортеров и инвесторов. Мы делаем несколько новаций, например, бизнес сможет летать с министром иностранных дел в командировку за границу, чтобы заручиться политической поддержкой", - сказал Кулеба.
Он пояснил, что МИД будет анонсировать визиты министра в определенную страну, и компания, которая является членом Совета экспортеров и интересуется рынком данной страны, сможет подать заявку и присоединиться к этому визиту.
"Они делают заявки, мы смотрим, где реально можем помочь. Если нужно, то человек может полететь, и мы организуем соответствующие встречи. Такая политическая поддержка бизнеса - это то, что делается во многих странах мира. Я хочу заверить, что никакого лоббизма определенных компаний не будет. Будет прозрачная процедура, которая будет базироваться на лучших стандартах наших международных партнеров", - добавил министр.