Смертность от коронавируса в Испании снова выросла, число инфицированных падает

В Испании после четырех дней, когда количество умерших от коронавируса было ниже 200, смертность снова выросла.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Так, за последние сутки от коронавирусной болезни умерли 244 человека. Накануне сообщалось о 185 смертях. Общее число жертв с начала эпидемии в Испании выросло до 25 857.

В то же время число новых случаев коронавируса стало меньше - за последние 24 часа было подтверждено 685 заражений, тогда как накануне - 867.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии составляет 220 325 человек.

Излечились от коронавируса 126 000 человек.

Напомним, в Испании 4 мая началась так называемая "нулевая фаза" правительственного плана по постепенной отмене карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.